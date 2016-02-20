أبو ريدة: عضوية عصام عبد الفتاح في اتحاد الكرة غير قانونية

أكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والإفريقي عدم قانونية عضوية عصام عبد الفتاح في اتحاد الكرة المصري.

ويعمل عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة المصري كمشرف على لجنة الحكام في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وهو ما يعتبر غير قانوني حسبما أوضح أبو ريدة.

وقال هاني أبو ريدة: "اللوائح تمنع الجمع بين عضوية المجلس في اتحادين مختلفين".

وأضاف خلال ظهوره على قناة الحياة 2 "عضوية عصام عبد الفتاح تعتبر غير قانونية".

وأوضح "من شروط تعيين الأعضاء هو أن يكون مقيما في نفس البلد ولا يعمل في أي منصب مشابه أخر".

وأتم "استمرار عصام عبد الفتاح غير قانوني".