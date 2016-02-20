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النيابة تقرر حبس رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر 4 أيام

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النيابة تقرر حبس رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر 4 أيام النيابة تقرر حبس رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر 4 أيام
قرر أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة حبس، رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد واستمع شريف أشرف مدير نيابة جنوب القاهرة لأقوال المتهم والذى أعترف بإطلاق النار على المجنى عليه بهدف التهديد وليس القتل.
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>وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على رقيب الشرطة المتهم بواقعة قتل سائق السيارة الأجرة، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالى أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى"مصطفى.م.ع" رقيب أول شرطة من قوة النقل والمواصلات.


>- المتحدث الرسمى باسم نادى أفراد الشرطة: نطالب بمحاسبة قاتل سائق الدرب الأحمر حساباً عسيراً..ويؤكد: الحادث زاد من الهجمة الشرسة على الداخلية..ويقترح إعداد حملة توعية لأفراد الشرطة بقواعد استخدام السلاح

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مصر 365

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