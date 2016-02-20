تركيب العدادات الذكية إجباريا للمستهلكين الجدد لإنهاء أزمة فواتير الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية أن التوسع فى الاعتماد على العدادات الذكية مسبوقة الدفع، سيقضى تماما على أزمة إصدار الفواتير الخاطئة للمواطنين ، 1خاصة وأنها تعتمد على كروت الشحن ولا تحتاج لمحصل أو كشاف.

وأضاف "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك قرارا إجباريا على جميع المشتركين الجدد بتركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع بدلا من التقليلدية كخطوة أولى لتعميم استخدام هذه العدادات على جميع المستهلكين الذين يبلغ عددهم 31 مليون مستهلك.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك مشاكل بالفعل فى إصدار فواتير الاستهلاك الشهرية نتيجة لعدة أسباب، أهمها نقص عدد الكشافين و المحصلين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 ، بسبب وقف التعينات بالقطاع، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد استبدال كافة العدادات القديمة بأخرى ذكية مسبوقة الدفع.

- الكهرباء: العداد الذكى سيقضى تماما على مشكلة ارتفاع فواتير الاستهلاك