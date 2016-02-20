حسام مغازى يشكل لجنة لمراجعة مديونيات الشركات القابضة للرى والصرف

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تشكيل لجنة لفحص ومراجعة مديونيات الشركات التابعة للقابضة للرى والصرف :" شركة الرى للأشغال العامـة وشركة الكراكات المصريـة والشركة المصرية الرى والصرف"، مؤكدا وضح خطط لتصحيح مسار الشركات المتعثرة التابعة لها، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بها.

وأضاف "مغازى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مناقشة الموقف المالى للشركات التابعة للقابضة للرى والصرف، مع مجلس إدارتها، والذى يتضمن القيمة الدفترية لأسهم والأرصدة المدينة والأصـول وكذلك الخسائر والأجور والإلتزامات الشهرية ، وكذلك المديونيات الواجبة السداد، لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة مع تعظيم ربحية هذه الشركات، فضلا عن تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية بما تتضمنه من أسهم وسندات وأى أصول مالية أخرى.

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