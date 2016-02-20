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محكمة الأسرة تنظر اليوم أولى جلسات دعوى النفقة ضد "هالة فاخر" ونجلها

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محكمة الأسرة تنظر اليوم أولى جلسات دعوى النفقة ضد "هالة فاخر" ونجلها محكمة الأسرة تنظر اليوم أولى جلسات دعوى النفقة ضد "هالة فاخر" ونجلها
تنظر اليوم محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أولى جلسات دعوى النفقة التى حملت رقم 123لسنة 2016 ،ضد كل من هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى ووالده أيمن حسين صدقى، للإنفاق على "جاسمين" ابنة نجل الفنانة.

وذكر المحامى نبيه الوحش محامى "هالة حسن "، طليقة نجل الفنانة هالة فاخر، أن طليق موكلته "حسين" عاطل عن العمل وليس له مورد رزق يمكنه من الإنفاق على طفلته التى تعانى من بعض الأمراض.

وأشار المحامى فى طلبه، إلى أن الفنانة هالة فاخر تتحصل على 40 ألف جنيه شهريا، وأن دخل والد طليق موكلته يبلغ 30 ألف جنيه.

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مصر 365