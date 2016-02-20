أخبار فلسطين اليوم.. أبو مازن يشكر رئيس وزراء تايلاند لاعترافه بلاده بدولة فلسطين

ركزت أخبار فلسطين اليوم، على شكر الرئيس الفلسطينى محمود عباس لرئيس وزراء تايلاند لاعتراف بلاده بدولة فلسطين، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم نبأ إصابة مستوطنين إسرائيليين فى عملية طعن.

وتناولت أخبار فلسطين، توجيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس الشكر لرئيس وزراء تايلاند الجنرال برايوت تشا اوتشا، على اعتراف بلاده بدولة فلسطين وتصويتها لصالح قرارات فلسطين فى الأمم المتحدة.

جاء ذلك فى مستهل جلسة مباحثات عقدها الرئيس "أبو مازن"،الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مع رئيس وزراء مملكة تايلاند فى العاصمة بانكوك.

وذكرت أخبار فلسطين اليوم، أن المباحثات تناولت آخر المستجدات فى العملية السياسية وما يجرى فى فلسطين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تنظيم اجتماعات أو لجنة مشتركة، خاصة فى مجال التبادل التجارى والسياحة والثقافة.

وعبر الرئيس عباس عن تقدير الشعب الفلسطينى العالى لمساهمة حكومة تايلاند فى الدعم الإنسانى المقدم من خلال الهلال الأحمر الفلسطينى ومشاركتها فى مؤتمر "سيباد" لدعم التنمية فى فلسطين.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسى للرئيس مجدى الخالدي، وسفير دولة فلسطين غير المقيم لدى مملكة تايلاند أنور الأغا.

كما تناولت أخبار فلسطين اليوم، نبأ إصابة مستوطنان إسرائيليان فى عملية طعن نفذها شابان فلسطينيان قرب مدينة رام الله.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، فى بيان نقلته الإذاعة الإسرائيلية، أن شابين فلسطينيين تسللا إلى نطاق المجمع التجارى "رامى ليفي" بمستوطنة شاعر بنيامين قرب رام الله ، وطعنا يهوديين تتراوح أعمارهما بين 17 و35 عامًا ، ما أدى إلى إصابة أحدهما بجراح بالغة والآخر بجراح متوسطة.

وأشارت إلى أن أحد المستوطنين المسلحين المتواجدين بالمكان أطلق النار على الفلسطينيين ، ما أدى إلى مصرعهما.

وتشهد الأراضى الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر الماضى، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى ، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.