بن حلى: بعد اعتذار المغرب تؤول رئاسة القمة العربية لموريتانيا

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى أنه بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة الغربية فى دورتها المقبلة والتى كانت مقررة فى شهر أبريل المقبل بمراكش تؤول رئاسة القمة حسب الحروف الأبجدية لدولة موريتانيا.

وقال بن حلى - فى تصريح له مساء اليوم - إنه طبقا لملحق ميثاق جامعة الدول العربية فإن القمة العربية تعقد بشكل دورى كل عام حسب الحروف الأبجدية للدول العربية وبإعتذار المغرب تؤول القمة لموريتانيا، مضيفا أنه حسب الملحق فإن القمة تعقد فى دولة المقر إلا إذا ارتأت الدولة التى تترأس القمة استضافتها على أراضيها وهو ما جرى عليه العرف.

وأضاف بن حلى : إن وزير الخارجية المملكة المغربية صلاح الدين مزوار أبلغ الامين العام اعتذار المملكة عن استضافة القمة العربية هاتفيا ونحن بإنتظار مذكرة رسمية من الخارجية المغربية حتى نستطيع تعميمها والتشاور مع الدول العربية وموريتانيا لمعرفة موقفها من استضافة القمة على أراضيها او دولة المقر برئاستها.

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