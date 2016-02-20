يخلصك من الأنيميا ويعزز دفاعات جسمك.. تعرف على فوائد الفستق

الفستق من أهم أنواع المكسرات وأغناها، حيث يحوى على نسب عالية من البروتين وكذلك نسبة من الدهون تساعد على زيادة الوزن أيضًا لمن يعانون من مشاكل النحافة، كما أنه غنى بالمعادن المفيدة للجسم والصحة.

وأوضحت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن الفستق من أبرز أنواع المكسرات التى يمكن أن تكون حلوة المذاق ومحببة للجميع، كما أنها تمد الجسم فى الوقت ذاته فوائد مجمعة رائعة.

فوائد الفستق للتخلص من الأنيميا

فوائد الفستق لتقوية دفاعات الجسم

>وأشارت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، إلى أن النوع من المكسرات غنى بفيتامينات هامة للغاية منها B وE، وأيضًا غنى بحمض الفوليك الهام، ويحتوى أيضًا على عناصر ضرورية وأساسية لصحة الجسم أهمها على الإطلاق، الحديد وبالتالى فمن أهم فوائده أنه يخلصك من الأنيميا فى حال إصابتك بها، كما أن له فوائد عديدة فى تخليص الجسم من نسبة الكولسترول العالية.>وتابعت الدكتورة صفاء عمر: الفستق غنى أيضًا بالكالسيوم، لذا يحمى من كثير من الأمراض ويعزز دفاعات الجسم ضدها، كما أنه يساعد على تحسين رضاعة الأم المرضعة وإكثار اللبن فى الثدى، ولكن يجب عدم الإكثار من تناوله بكميات كبيرة لأنه يحتوى على سعرات حرارية عالية للغاية، مما قد يؤدى إلى زيادة الوزن بإفراط مما يؤدى إلى البدانة.