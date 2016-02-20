علي غزال عن مباراته الـ100 مع ماديرا لـ في الجول: أتمنى تكرار هذا الإنجاز في دوري أخر

"أتمنى تكرار ذلك في دوري أخر".. هكذا بدأ لاعب الوسط المصري علي غزال حديثه عن مباراته رقم 100 مع ناسيونال ماديرا.

ناسيونال ماديرا يستعد لمواجهة فيتوريا سيتوبال في الجولة الـ23 من الدوري البرتغالي.

ومع ظهور علي غزال المتوقع أمام فيتوريا سيصبح اللاعب المصري قد شارك في 100 مباراة مع ماديرا.

وقال علي غزال لـFilGoal.com: "بكل تأكيد فخور بهذا الإنجاز، لقد كافحت واجتهدت كثيرا من أجل الوصول لهذه المكانة".

وأضاف "أرغب في تحقيق هذا الرقم في دوري آخر، أعتقد أنه حان موعد تحقيق ذلك قريبًا".

وأتم ""أود أن أشكر مدرب الفريق وكل زملائي على تقديم المساعدة لي منذ قدومي للنادي، وأتمنى مواصلة تقديم العروض الجيدة لنضع الفريق في مركز يستحقه".

وارتبط اسم علي غزال بالعديد من الأندية الأوروبية مثل أندرلخت البلجيكي وسيلتك الاسكتلندي.