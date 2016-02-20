المشاركون فى معسكر "مستقبل وطن" بالغردقة ينظمون مسيرة لتنشيط السياحة

نظم المشاركون فى معسكر "مستقبل وطن" من المحافظات المختلفة بمدينة الغردقة مساء اليوم، مسيرة بالممشى السياحى لتنشيط السياحة تخللتها الأغانى الوطنية والتراثية المختلفة، شارك فيها 500 شاب و30 نائبا على مستوى أمانات الحزب على مستوى الجمهورية، ضمن فعاليات معسكر الحرب بالغردقة، وطافت المسيرة الممشى السياحى، ورفع الأعضاء علم مصر مرددين الأغانى الوطنية، وهتاف تحيا مصر.

وقال عماد سيف الدين أمين حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، إن المسيرة تأتى ضمن فعاليات المعسكر الثالث لأعضاء الحزب بمختلف محافظات الجمهورية، الذى تستضيفه مدينة الغردقة لمدة 5 أيام.

وأوضح عبد الرحيم كمال أمين التنظيم، أن المسيرة جاءت لدعم السياحة التى تمر بأزمات كبيرة فى الوقت الحالى وإرسال رسالة قوية بتوافر الأمن والأمان بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل عددا من البرامج والأفكار التى تدعم السياحة للخروج من كبوتها الحالية.