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غدًا.. مديرية الأوقاف بالإسكندرية تطلق قافلة دعوية عن "خطورة التكفير"

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غدًا.. مديرية الأوقاف بالإسكندرية تطلق قافلة دعوية عن "خطورة التكفير" غدًا.. مديرية الأوقاف بالإسكندرية تطلق قافلة دعوية عن "خطورة التكفير"
تنظم مديرية الأوقاف بالإسكندرية، قافلة دعوية بمنطقة الكينج مريوط غدًا الأحد، بمسجد "الكبير" بعنوان "خطورة التكفير على المصالح الوطنية والعلاقات الاجتماعية" لنشر الإسلام الوسطى ومواجهة التطرف.

ويلقى الندوة الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لمواجهة التطرف بأطراف المحافظة حسب توجيهات وزير الأوقاف الأخيرة عن نشر سماحة الإسلام من خلال أئمة الأوقاف.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية فى بيان: " نهتم برسم معالم هدىّ الإسلام واهتمام الشريعة الإسلامية بالسماحة، والدعوة إلى التيسير فى عامة الأمور التشريعية والاجتماعية والمعيشية فى رُبوع محافظة الإسكندرية، ومُدنها وأحيائها، وقُراها، لاستبيان معالم الشريعة الإسلامية التى بُنيت على السهولة ورفع الحرج.

وأضاف: "انتشر الإسلامُ فى ربوع الأرض ودام بقاؤهُ بين الأُمم والشعوب التى اعتنقتهُ، ولم يحصد أهلُ التشدد والغلو إلا العنت والمشقة وانصراف الناس عنهم، بعد كشف جهلهم وانحطاطهم".

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