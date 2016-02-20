تخلصي من تشققات البشرة

نتيجة برودة الجوّ الشديدة، مع ضيق الوقت الخاص بـ الاعتناء بالبشرة وترطيبها باستمرار، قد تظهر تشققات عميقة على بشرتك، ربما تؤدي إلى جروح عميقة في البشرة. ومن أكثر الأماكن التي تظهر فيها هذه التشققات، هما الكوعان والركبتان اللتان قد يكون من الصعب علاجهما بعد ذلك من دون ترك آثار مزعجة. لذا عليك ترطيبهما باستمرار، لتجنّب ظهور هذه التشققات البالغة.



وللتعرف على أفضل طرق التخلص من جفاف الكوعين والركبتين، اتبعي التالي:

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•الترطيب: قومي بغسل المنطقة الجافة وتجفيفها جيدًا، ثم ضعي الفازلين عليها. وللحصول على ترطيب عميق، قومي بتغطيتها بقطعة قماش نظيفة لبعض الوقت، لضمان الترطيب العميق.

•الصبّار: هو من أنسب المواد التي تساعد على تطهير وترطيب الجلد لاحتوائه على خصائص مطهّرة. كل ما عليك فعله هو وضع هلام الألوفيرا مباشرة على البشرة وتركه لبعض الوقت، ثم اشطفيه بالماء الدافئ. كرري ذلك مرتين يوميًّا، وسيساعدك على التخلص من الجفاف سريعًا.

•العسل: غني بمضادات الالتهابات التي تساعد على التئام البشرة وإعادة نضارتها. لذا احرصي على وضع العسل مباشرةً على الأماكن الجافة، وتركه لربع ساعة على الأقل، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ. كرري ذلك مرتين يوميًّا على الأقل، للتخلص من التشققات.

•الكركم: ذو طبيعة مضادة للبكتريا، كما أنّ له خصائص مطهّرة تساعد على التخلص من التشققات. كلّ ما عليك فعله هو مزج ربع ملعقة من مسحوق الكركم إلى كمية من الماء، كي تتشكل عجينة. ضعيها على المنطقة الجافة واتركيها حتى تجف، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

•زيت جوز الهند: غني بمضادات الالتهابات وخصائص الترطيب التي تساعد في شفاء البشرة وحمايتها من الجفاف. كلّ ما عليك فعله هو وضع زيت جوز الهند مباشرةً على أماكن التشققات مرتين يوميًّا على الأقل، وسيساعد ذلك في الحصول على بشرة صحية وبلا تشققات.

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