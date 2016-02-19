نجوى فؤاد: وزير الخارجية الأمريكى الأسبق «كسنجر» طلب منى الزواج ورفضت من أجل مصر

قالت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، إن هنرى كسنجر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، طلب الزواج منها ولكنها رفضت لرغبتها البقاء في مصر.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامي الدسوقي رشدي، على فضائية “النهار”، اليوم الجمعة، أن كسنجر كان يسأل عن مكان عملها عند قدومه إلى مصر، ويأتي خصيصًا لمشاهدتها وهي ترقص في أحد الفنادق الشهيرة، وكان حرسه الخاص يقوم باستئجار القاعة كاملة من أجله.

وتابعت، أنها رقصت أيضا أمام الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، في أواخر الثمانينات، وكان يجلس وبجانبه ابنته وزوجته “روزالين كارتر”.