جيهان منصور تكشف سر “نباح ” هيلاري كلينتون على الهواء

كتبت- إ نجي لطفي

كشفت الإعلامية جيهان منصور، عن سر “نباح” وزيرة الخارجية الامريكة السابقة والمرشحة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، في أننه خلال أحد المؤتمرات الانتخابية للرئاسة الأمريكية تحدثت “هيلارى كلينتون”، عن أحد الإعلانات القديمة عن الانتخابات الجمهورية، وأوضحت أنه قد أتوا بكلب وقالوا له :”عندما يقول المرشح كلام لا يعجبك ولا يرضيك فتنبح، فبدأ الكلب ينبح”.

وأضافت جيهان منصور خلال تقديمها برنامج “من أمريكا”، على فضائية “النهار اليوم”، أنه من المثير للدهشة والضحك، بدأت هيلارى كلينتون تقليد صوت الكلب، مما جعل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعة والمرشحين الجمهوريين يسخرون ويجعلون هيلارى كلينتون مسار للضحك.