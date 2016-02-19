حبس رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر 4 أيام على ذمة التحقيقات



> قرر أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بحبس ، رقيب الشرطة الشهير بـ”مصطفي فيتو” 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد واستمع شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة لاقوال المتهم والذي اعترف خلال اقواله بإطلاق النار على المجنى عليه بهدف التهديد وليس القتل.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رقيب الشرطة المتهم بواقعة قتل سائق السيارة الأجرة، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه فى حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالى أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى”مصطفى.م.ع” رقيب أول شرطة من قوة النقل والمواصلات.

وأكد مصدر أمنى أنه تم التعرف عليه، وتبين إصابته بنزيف داخلى واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح عميقة وكسور بجميع أجزاء جسده ، وتم إخطار النيابة العامة.