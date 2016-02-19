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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 20 طن دقيق مدعم بالقاهرة

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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 20 طن دقيق مدعم بالقاهرة ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 20 طن دقيق مدعم بالقاهرة
ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخبز بلدى، لاستيلائه 20 طن دقيق مدعم، و تم تحرير محضر بالواقعة

كانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات بقيام صاحب مخبز بلدى بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المُتحرَّى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول المخبز، وبالفحص تبيَّن استيلاءه على 20 طن دقيق قام بيعهم فى السوق السوداء، وقدرت المبالغ المتحصل عليها 230 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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