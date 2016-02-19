خالد بيومي لـ في الجول: تجربة حازم إمام لم تفشل.. ولن يكون رئيس الزمالك القادم

يرى المحلل الكروي خالد بيومي أن حازم إمام نجم نادي الزمالك ومدير الكرة الأسبق "لن يكون هو الرئيس القادم لنادي الزمالك".

الزمالك قرر إقالة جهاز أحمد حسام ميدو بعد الهزيمة أمام الأهلي. ليرحل حازم إمام من منصبه كرئيس لجهاز الكرة.

فهل فشل حازم إمام في تجربته؟ يُجيب خالد بيومي لـFilGoal.com قائلا: "أنا ضد من يقول أن التجربة فشلت".

وأوضح "حازم إمام استفاد بالتجربة واستفاد بالاحتكاك بالملعب والمعايشة داخل المعسكرات مع اللاعبين كعضو في الجهاز الفني. وهذا أكبر مكسب".

حازم الرئيس

وتابع بيومي حديثه قائلا: "لا أعتقد أن حازم إمام سيخطو خطوة رئاسة نادي الزمالك في هذا الوقت المبكر".

وتابع "على حد قربي الشخصي من حازم فأرى أنه يتمنى الجلوس على الدكة. يتمنى توليه منصب المدير الفني وهذا ما يعشقه".

وأتم "أن يكون رئيسا للزمالك أتصور أن هذا الأمر ليس في أولويات حازم إمام. وبالتأكيد في النهاية هو له حق الاختيار".

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