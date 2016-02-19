أرسنال ضد هال – هل يواصل النني نتائجه الجيدة أمام المصريين في تجربة المحمدي الأولى؟

حينما تدق الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة سيكون هذا موعد انطلاق مباراة أرسنال وهال سيتي في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.. وبمعنى آخر مواجهة ينتظرها المصريين بشكل خاص بين محمد النني وأحمد المحمدي.

ويستضيف أرسنال منافسه هال سيتي في ملعب الإمارات في مباراة مكرر للموسم الثالث على التوالي في ذات البطولة.

ففي موسم 2014-2013 التقى الفريقان في نهائي البطولة في ملعب ويلمبي العريق وكان النمور في طريقهم لحصد اللقب بعد التقدم بهدفين دون رد.

لكن عاد أرسنال ونجح في تعديل النتيجة قبل الفوز بثلاثة أهداف لهدفين بعد اللجوء لشوطين إضافيين، ليحرم المدفعجية المحمدي من التتويج بأول بطولة له في مسيرته في إنجلترا.

وفي الموسم التالي أي 2015-2014 التقى الفريقان في دور الـ32 بملعب الإمارات، وفاز أرسنال بهدفين دون رد ليواصل حملته نحو الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

النني ضد المصريين

منذ بداية مسيرة النني الاحترافية في أوروبا مع بازل واجه المصريين في أربع مباريات وبالتحديد كان لاعبا واحدا فقط هو محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك الحالي وذلك حينما انضم للوزيرن وجراسهوبرز.

المباراة الأولى للنني أمام كهربا شارك فيها الثنائي المصري من على مقاعد البدلاء وتعادل بازل حينها بهدف لمثله مع لوزيرن.

المباراة الثانية كانت في الدوري السويسري أيضا وانتهت بنفس النتيجة بهدف لمثله، وشارك النني أساسيا فيما جاء كهربا من على مقاعد البدلاء.

المواجهة الثالثة للنني أمام كهربا حملت الانتصار الأول للاعب المقاولون السابق على اللاعبين المصريين بعدما فاز بازل بهدفين دون رد وذلك على حساب جراسهوبرز.

وشارك النني في تلك المباراة في التشكيل الأساسي وهو ذات الأمر بالنسبة لكهربا.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في نصف نهائي كأس سويسرا وفاز بازل حينها على جراسهوبرز بهدف مقابل لا شيء، وشارك النني أساسيا فيما كان كهربا بديلا وخاض اللقاء في الشوط الثاني.

المحمدي ضد المصريين

منذ انتقال المحمدي من إنبي إلى سندرلاند قبل انضمامه في وقت لاحق إلى هال سيتي لم يسبق للظهير الأيمن للفراعنة ملاقاة أي لاعب مصري.

فأثناء احتراف المحمدي في سندرلاند كان هناك ميدو وعمرو زكي يلعبان مع وست هام وهال سيتي لكنهما لم يلتقيا أبدا.

المواجهة الأولى للمحمدي كانت قريبة للغاية في الموسم الماضي حينما كان محمد صلاح لاعبا في صفوف تشيلسي، ولكن الأخير خرج من قائمة الزرق للقاء.

فيما شارك المحمدي في المباراة والتي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

موقف الثنائي من المشاركة الأساسية

وكان آرسين فينجر قد ألمح في وقت سابق إلى أن إمكانية مشاركة النني في التشكيل الأساسي في المباراة كبيرة جدا (طالع التفاصيل).

قبل أن يعود المدرب الفرنسي المخضرم ويؤكد أن النني يقاتل من المشاركة أساسيا (طالع التفاصيل).

فيما أوضحت صحيفة "هال ديلي ميل" الإنجليزية أن المحمدي الذي غاب عن آخر خمس مباريات للنمور سيعود للمشاركة بشكل أساسي في المباراة بسبب رغبة ستيف بروس في إجراء تدوير بين اللاعبين (طالع التفاصيل).

ووجه المحمدي رسالة إلى النني عبر FilGoal.com قائلا:"هندلعكم يا نني.. احترس" (طالع التفاصيل).

فهل يواصل النني نتائجه الجيدة ضد المصريين أم ينجح المحمدي في تحقيق انتصارا على حامل اللقب في تجربته الأولى ضد مواطنيه؟