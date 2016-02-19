لاعب الإسماعيلي لـ في الجول: ' شكلنا وحش ' نعمل على الوصول للمربع الذهبي

أكد بهاء مجدي لاعب الإسماعيلي أن الهدف الذي يعمل عليه هو وزملائه خلال الفترة الحالية هو مواصلة حصد النقاط للوصول لأحد المراكز في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بفارق سبع نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع.

وتحدث بهاء مجدي لـFilGoal.com قائلا:"شكلنا وحش، فمركز الإسماعيلي الحالي لا يتناسب مع اسمه الكبير".

وأكمل"هدفنا هو مواصلة حصد النقاط وتحقيق الانتصارات لاحتلال أحد المراكز في المربع الذهبي".

وعن مشاركته في لقاء المقاولون العرب بعد فترة من الغياب تحدث"الأهم من مشاركتي هو تحقيق الفريق للفوز".

وأكمل"أتمنى بالطبع مساعدة زملائي خلال الفترة المقبلة أيضا حال مشاركتي وأن نحقق الانتصارات".