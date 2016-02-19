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ميدو يُجيب.. هل يعود إلى التدريب هذا الموسم بعد الرحيل عن الزمالك

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ميدو يُجيب.. هل يعود إلى التدريب هذا الموسم بعد الرحيل عن الزمالك ميدو يُجيب.. هل يعود إلى التدريب هذا الموسم بعد الرحيل عن الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الزمالك "انتهاء موسمه التدريبي" بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

الزمالك قرر إقالة أحمد حسام ميدو عقب الخسارة في القمة أمام الأهلي لتنتهي مسيرة ميدو مع الفريق. ولكن هل يعود ميدو إلى التدريب من جديد؟

قال ميدو: "لن أتولى تدريب أي فريق هذا الموسم".

وأضاف في تصريحات عبر قناة دريم "لم أدخل في مفاوضات مع أي فريق ولن أخوض التجربة من جديد هذا الموسم".

وأتم "بداية من الموسم المقبل ستكون خطوتي المقبلة".

ميدو تولى قيادة الزمالك في ولايته الأولى ومهمته الأولى كمدير فني. ثم رحل. قبل أن يقود الإسماعيلي ويعود من جديد إلى الزمالك.

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