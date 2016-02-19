النيابة تستمع لأقوال رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر

يباشر شريف أشرف مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاته في واقعة مقتل سائق على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر، ويستمع إلى المتهم الشهير بـ”مصطفى فيتو”، بعد أن سمحت حالته الصحية باستجوابه وسماع أقواله.

وقال المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، إنه تم الاستماع إلى أقوال خمسة أشخاص من شهود العيان الذين شاهدوا واقعة مقتل السائق على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر.

وأوضحوا في أقوالهم أمام النيابة أن سبب الواقعة خلاف بين المتهم والمجني عليه على الأجرة، وأضافوا أنهم علموا من خلال سماعهم للمشادات التي دارت بين المتهم والمجني عليه أنهما اتفقا على أجر 200 جنيه وعندما جاء وقت الحساب تهرب المتهم وألقى له 20 جنيهًا، رافضًا أن يدفع له المبلغ المتفق عليه فيما بينهما، كما قام المتهم بسب المجني عليه بوالدته المتوفية.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رقيب الشرطة المتهم بواقعة قتل سائق السيارة الأجرة، وتم التحفظ عليه، وتبين أنه في حالة خطرة عقب المشاجرة مع الأهالي أمام المديرية، وتم نقله للمستشفى، ويدعى “مصطفى. م. ع” رقيب أول شرطة من قوة النقل والمواصلات.

وأكد مصدر أمنى أنه تم التعرف عليه، وتبين إصابته بنزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح عميقة وكسور بجميع أجزاء جسده، وتم إخطار النيابة العامة.