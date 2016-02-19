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ضبط دواجن وأطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎

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ضبط دواجن وأطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎ ضبط دواجن وأطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج‎

مديرية أمن سوهاج – أرشيفية

​​قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج إن المديرية ضبطت 55 كيلو كبدة فى أحد المحلات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز المراغة لدى المتهم “رمضان.م.ع” وتحرر محضر بالواقعة رقم 19183 جنح مركز المراغة.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم ضبط عدد من الدواجن المجمدة و30 علبة مسلى منتهية الصلاحية فى أحد المحلات لدى المتهم “محمد.م.أ” وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 19185 جنح المراغة، كما تم تحرير 29 محضرا ضد أصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة عبارة عن نقص وزن وعدم الإعلان عن التشغيل وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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