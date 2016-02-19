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خبير إدارة محلية : مصر تفقد 3.5 فدان من الرقعة الزراعية كل ساعة

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خبير إدارة محلية : مصر تفقد 3.5 فدان من الرقعة الزراعية كل ساعة خبير إدارة محلية : مصر تفقد 3.5 فدان من الرقعة الزراعية كل ساعة


> قال خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، حمدي عرفة، إنه منذ ثورة 25 يناير وحتى اللحظة، مازالت ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية مستمرة، لافتا إلى أن التقارير أثبتت فقدان لرقعتها الزراعية بمعدل 3.5 فدان في الساعة.

وأضاف عرفة، خلال لقاء له ببرنامج «السوق»، المذاع على قناة «الغد» ، مع الإعلامي حسن فوده، اليوم، الجمعة، أنه وفقا لدراسات بحثية أجريت في جامعة بنها، فإن الرقعة الزراعية في مصر ستختفي بحلول العام 2045 حال استمرت التعديات بنفس المعدل.

وأوضح عرفه أن وزارة التنمية المحلية والزراعة المعنيتين بهذه القضية لم يشرعوا قوانين رادعة تعقاب كل من يتعدى على الأراضي الزراعية، مردفًا أنتا بحاجة لقانون البناء الموحد، وقانون لتسهيل الاجراءات على المواطنين فى ظل وجود وزارة الإسكان التى لا تقوم بدورها المنوط فى توفير البدائل عن الأراضي الزراعية.

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