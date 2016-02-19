ننشر أسماء المصابين فى حادث تصادم أتوبيس مع ميكروباص بمطروح

ننشر أسماء الـ 10 مصابين، في حادث التصادم الذى وقع عصر الجمعة، بين أتوبيس شركة غرب الدلتا وسيارة ميكروباص بالساحل الشمالى عند الكيلو 123 على طريق الإسكندرية- مطروح بدائرة قسم شرطة العلمين وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين المركزى للعلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة "ناجى حنا سعد - 49 سنة، سائق، مقيم بمنطقة الدخيلة فى الإسكندرية- بكسر عظمتى الساق اليمنى وعظمة السند اليسرى والحالة العامة حرجة، و السيد أحمد زيادة محمد- 84 سنة قائد السيارة االميكروباص- مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابه، و أحمد حسين أحمد- 27 سنة، نجار مقيم بمركز ملوى فى محافظة المنيا- مصاب بكسر بالساق اليمنى وكدمة شديدة بمقدمة الرأس ، و حسام محمود محمد عثمان- 40 سنة سائق، مقيم العامرية فى الإسكندرية- مصاب بكسر بالفقرات القطنية أسفل الظهر، وتوماس خيرى ثابت كامل- مقيم المنشأة فى سوهاج- مصاب بكسر بالساق اليسرى وكدمات وجروح متفرقة بالجسم ، ورمضان إبراهيم الدسوقى- 51 سنة عامل مقيم نجع العرب بالورديان فى الإسكندرية- مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم ، واليكل إبراهيم شفيق- 23 سنة، طالب مقيم بحي أول المنتزه فى الإسكندرية- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، ومحمود محمد على البلتاجى- 40 سنة، سائق، مقيم المحلة فى الغربية- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم ، و مدنى منصور محمد- 27 سنة مقيم بمدينة الحمام فى مطروح- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعيسى محمد محمد هيكل- 27 سنة، حاصل على ثانوية أزهرية، مقيم شباص الملح بمركز دسوق فى كفر الشيخ- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم".

وكان قسم شرطة العلمين، تلقى بلاغاً بالحادث، بالانتقال والفحص تبين وجود تصادم بين السيارة رقم 4918 ج ه ع ميكروباص، السيد أحمد زيادة محمد - 84 سنة، مقيم شارع ست النعم بمنطقة محرم بك فى الإسكندرية - مع السيارة رقم 6307 أتوبيس غرب الدلتا، قيادة إبراهيم على شحاته - 34 سنة، سائق مقيم المحلة الكبرى فى الغربية.

وبمكان الحادث فى الاتجاه الى الإسكندرية، فوجئ قائد الأتوبيس بوقوف السيارة الميكروباص أمامه فجأة فلم يستطيع مفاداتها، مما أدى إلى الاصطدام بها من الخلف ووقوع الحادث.

وحدثت تلفيات بالسيارتين وتم التحفظ عليهما وإزالة آثار الحادث وحالة المرور بالطريق عادية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

- إصابة 10 فى تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص على طريق مطروح