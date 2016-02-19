أستاذ طب أسنان: الخضراوات تعمل على تدليك اللثة والأكلات السريعة تضرها

تعتبر مشاكل اللثة من أكثر الأمور التى تؤرق حياة الكثيرين، حيث إن مرض وتعب اللثة يؤثر بشكل سلبى على صحة الجسم.

وفى السياق، كشف الدكتور وائل رفاعى، وكيل كلية طب الأسنان للشئون البيئية ورئيس قسم التقويم بجامعة المنيا، أن مضغ الخضراوات يعمل على تدليك اللثة والحفاظ عليها صحية ونضرة ونظيفة، كما أنه ينظف الأسنان من البلاك والشوائب.

وأشار رئيس قسم التقويم، إلى أن الأكلات السريعة التى يطلق عيها اسم "Junk food" تسبب مشاكل كثيرة منها اضطرابات فى نمو الطفل، وبالتالى التأثير على نمو أسنانه وعظام الفك، ويترتب على ذلك مشاكل فى مظهر الأسنان.

جاءت تصريحات الدكتور وائل رفاعى، وكيل كلية طب الأسنان للشئون البيئية ورئيس قسم التقويم بجامعة المنيا، والذى نشر علم التقويم بالصعيد على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى لطب الأسنان، الذى عقد فى أحد فنادق القاهرة واختتم فعالياته مساء اليوم الجمعة، برئاسة الدكتورة جيهان فكرى عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، والدكتورة نجوى خطاب أستاذ طب أسنان الأطفال نائب رئيس المؤتمر.