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أسباب الصداع التوترى.. الخمور والتدخين وجفاف العين والضغط النفسى

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أسباب الصداع التوترى.. الخمور والتدخين وجفاف العين والضغط النفسى أسباب الصداع التوترى.. الخمور والتدخين وجفاف العين والضغط النفسى
الصداع التوترى هو النوع الأكثر شيوعًا من الصداع، ويسبب آلامًا مختلفة الشدة فى الرأس والعنق وخلف العينين، وبعض المرضى يشعرون بآلام قوية فى مقدمة الرأس أو الجبهة، وغالبًا ما يشعر المريض بنوبة أو اثنين من الصداع التوترى خلال الشهر، وأحيانًا يصبح المرض مزمنًا.

أسباب الصداع التوترى


>وتوجد أسباب عديدة للصداع التوترى، حسب التقرير المنشور بالموقع الطبى الأمريكى "healthline"، وتشمل: انقباض عضلات الرأس والعنق، وينجم ذلك عن مجموعة عديدة من الأطعمة والأنشطة والمحفزات المختلفة.

ويصاب بعض الأشخاص بالصداع التوترى بعد تدقيق النظر لساعات طويلة فى شاشات الكومبيوتر أو التليفزيون، أو عقب قيادة السيارة لفترات طويلة بدون راحة، وأيضًا بسبب برودة الجو قد تساهم فى الإصابة بالمرض.

المحفزات الأخرى للصداع التوترى


>كشف التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التى تؤدى للإصابة بالصداع التوترى، تشمل تناول الخمور وجفاف العين والإصابة بإرهاق العين والشعور بالإرهاق وتدخين السجائر ووضعيات الجلوس الخاطئة والضغط النفسى والإفراط فى تناول الشاى والقهوة، والإصابة بالبرد أو التهاب الجيوب الأنفية.

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