أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر دبلوماسى: مصر قد تستضيف القمة العربية بعد اعتذار المغرب

Google+ Print
مصدر دبلوماسى: مصر قد تستضيف القمة العربية بعد اعتذار المغرب مصدر دبلوماسى: مصر قد تستضيف القمة العربية بعد اعتذار المغرب
قال مصدر دبلوماسى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن قرار مملكة المغربية بالاعتذار عن استضافة القمة العربية المقرر عقدها يومى 6 و 7 أبريل المقبل، يرجع إلى عدم رغبة المغرب فى رئاسة القمة، مضيفا :"ربما لا تسفر القضايا المطروحة خلالها عن شيئ".

وأوضح المصدر أن المملكة المغربية ممثلة فى وزير خارجيتها، ناقشت مع الأمين العام للجامعة العربية الاسبوع الماضى، القضايا التى سيتم طرحها على القمة المقبلة التى كان من المقرر أن تستضيفها مدينة مراكش المغربية، إلا أن المملكة وجدت صعوبة فى التوصل لحلول فى عدد من القضايا التى ستطرح على القمة المقبلة، لذلك أعلنت اعتذارها عن استضافت القمة.
>وقال المصدر الدبلوماسى إن هناك محاولات جارية مع دولة موريتانيا-الدولة المستضيفة للقمة العربية بعد المغرب- لاستضافة القمة، لافتا إلى أن موريتانيا تفتقد للأمور اللوجستية لاستضافة القمة على أرضها.

ولفت إلى أن قد تستضيف القمة القادمة ولكن برئاسة موريتانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري