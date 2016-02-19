مصدر دبلوماسى: مصر قد تستضيف القمة العربية بعد اعتذار المغرب

قال مصدر دبلوماسى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن قرار مملكة المغربية بالاعتذار عن استضافة القمة العربية المقرر عقدها يومى 6 و 7 أبريل المقبل، يرجع إلى عدم رغبة المغرب فى رئاسة القمة، مضيفا :"ربما لا تسفر القضايا المطروحة خلالها عن شيئ".

وأوضح المصدر أن المملكة المغربية ممثلة فى وزير خارجيتها، ناقشت مع الأمين العام للجامعة العربية الاسبوع الماضى، القضايا التى سيتم طرحها على القمة المقبلة التى كان من المقرر أن تستضيفها مدينة مراكش المغربية، إلا أن المملكة وجدت صعوبة فى التوصل لحلول فى عدد من القضايا التى ستطرح على القمة المقبلة، لذلك أعلنت اعتذارها عن استضافت القمة.

>وقال المصدر الدبلوماسى إن هناك محاولات جارية مع دولة موريتانيا-الدولة المستضيفة للقمة العربية بعد المغرب- لاستضافة القمة، لافتا إلى أن موريتانيا تفتقد للأمور اللوجستية لاستضافة القمة على أرضها.

ولفت إلى مصر أن قد تستضيف القمة القادمة ولكن برئاسة موريتانيا.