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بالفيديو.. "البيئة" تسلم 202 حيوان وطائر برى لحديقة الحيوان

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بالفيديو.. "البيئة" تسلم 202 حيوان وطائر برى لحديقة الحيوان بالفيديو.. "البيئة" تسلم 202 حيوان وطائر برى لحديقة الحيوان
أكدت وزارة البيئة، أنها قامت بتسليم الحيوانات والطيور البرية المضبوطة خلال الحملة الموسعة التي شنتها اليوم على سوق السيدة عائشة بالتعاون مع وزارة الداخلية الى حديقة الحيوان بالجيزة، وعددها 202 حيوان وطائر وزواحف.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن النيابة العامة أمرت بتسليم الحيوانات والطيور المضبوطة إلى الحديقة بعد أن يتم إجراء الكشف الطبى البيطرى عليها وفحصها لتحديد نوع كل حيوان وطائر على حده وفصيلته وحالته وما اذا كان به أية إصابات أو أمراض.

وكانت وزارة البيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية للتفتيش البيئى، قد شنت حملة مكبرة على سوق السيدة عائشة، فى إطار جهود الحد من التجارة غير الشرعية للحيوانات والطيور البرية فى محافظة القاهرة، حيث تعد مثل تلك الاسواق إحدى الحلقات الهامة في سلسلة التجارة الغير شرعية، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وقسم شرطة الخليفة وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط ( 27 سلحفاة مصرية صحراوى و 23 سلحفاة زراعي و طائر لقلق أبيض (عنز) وحدأة سوداء وطائر البشاروش ، بالاضافة إلى 2 نسناس و87 سلحفاء مياه عذبة خضراء مستوردة وببغاء أمازون و ببغاء زنجباري رمادى و2 ببغاء أوروبى و6 بومة الصغيرة و 5 بومة بارن، علاوة على 6 حدأة اسود الذيل و22 خفاش الفاكهة المصرى و14 حرباء وقنفذ الأذون و17 صقر الجراد وصقر الغروب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين أصحاب المضبوطات وعرضهم علي النيابة العامة بمعرفة القسم، والتى أمرت بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم وتسليم المضبوطات لحديقة الحيوان.

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مصر 365

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