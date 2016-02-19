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نقيب العلميين بالإسكندرية: لدينا خطة لتأهيل الخريجين لسوق العمل

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نقيب العلميين بالإسكندرية: لدينا خطة لتأهيل الخريجين لسوق العمل نقيب العلميين بالإسكندرية: لدينا خطة لتأهيل الخريجين لسوق العمل
قال الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب العلميين بالإسكندرية، إن النقابة لديها خطة لتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية فى السلامة والصحة المهنية ودبلومات متخصصة ولغات أجنبية المهنية لتأهيل الخريجين فى الصناعة والمجالات المختلفة، لرفع كادر العلميين وانتقالهم لشركات أفضل تؤهلهم لسوء العمل فى وخارجها.
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وأضاف خلال المؤتمر الانتخابى الثالث لقائمة "علميون من أجل التغيير" أن النقابة بالإسكندرية لديها معوقات كثيرة أهمها عدم تفعيل قانون مزاولة المهنة بالإضافة إلى عدم اشتراك العلميين وخريجى كلية العلوم بالنقابة، مشيراً إلى أن عدد المقيدين بالنقابة 21 ألف عضو من أصل 250 ألف علمى بالإسكندرية فقط.

وأوضح أن النقابة تسعى خلال الفترة القادمة إلى زيادة أعداد قيد العلميين من خلال مخاطبة الشركات والمؤسسات العلمية بإرسال كشوفات بأسماء العلميين ومطالبتهم بالاشتراك فى النقابة لضمان أحقيتهم فى الحصول على مميزات الاشتراكات بالنقابة الصحية والتأمينية والترفيهية، مؤكداً أن الاشتراكات الخاصة بالعلميين لا تتجاوز العشرة جنيهات ولا تمثل عبئا على العلميين.

وأشار نقيب العلميين أن زيادة أعداد العلميين بالإسكندرية ترفع من ميزانية النقابة مما يجعل النقابة تستفاد من العائد فى وضعها فى المعاشات الخاصة بالعلميين وزيادة الأنشطة والتأمينات والخدمة الصحية ورفعها بحيث تتناسب مع مكانة العلميين.

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