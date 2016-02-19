وزير الدفاع البريطاني يرحب بالضربة الجوية الأمريكية على ليبيا

رحب وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، اليوم الجمعة، بالضربة الجوية التي نفذتها طائرة أمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى.

وقال وزير الدفاع مايكل فالون “أرحب بالضربة ضد معسكر تدريب لداعش يتم استخدامه لتدريب الارهابيين لشن هجمات”، مضيفا “أشعر بالرضا بأن تدميره يجعلنا جميعا أكثر أمنا، وخولت شخصيا للقوات الأمريكية باستخدام قواعدنا”.

كان الكولونيل مارك تشيدل المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا قد أعلن في وقت سابق أن القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية ضد إرهابيين من تنظيم داعش في مدينة صبراتة قرب طرابلس بليبيا أمس.

وأضاف المتحدث أن الغارات الجوية استهدفت القيادى الميداني بالتنظيم التونسي نور الدين شوشان، والمشتبه بأنه وراء هجومين كبيرين في تونس.

وأشارت تقارير إلى أن عمليات القصف الجوي الأمريكي بمدينة صبراتة في غرب البلاد أسفرت عن مقتل 40 شخصا.