كيرى: لا يزال يتعين القيام بالكثير للتوصل إلى وقف للنار فى سوريا

أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الجمعة أنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير" للتوصل الى وقف لإطلاق النار فى سوريا، وهو الموضوع الذى يناقشه وفدان أمريكى وروسى فى جنيف.

وقال جون كيرى من لندن "أن العمل على اجراءات وقف اطلاق النار فى وضع مثل الوضع القائم فى سوريا عملية معقدة جدا وتفاصيلها كثيرة. لذلك فان فرقنا منكبة على العمل". وأضاف ان "المحادثات كانت جدية وحتى الأن بناءة إلا أن مشاكل عدة صعبة لا تزال بحاجة للحل".

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