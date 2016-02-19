أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات بين مسلحين من تيار المستقبل اللبنانى وميليشيا حزب الله

Google+ Print
اشتباكات بين مسلحين من تيار المستقبل اللبنانى وميليشيا حزب الله اشتباكات بين مسلحين من تيار المستقبل اللبنانى وميليشيا حزب الله
وقعت اشتباكات عنيفة بين مقربين من تيار المستقبل وميليشيات سرايا المقاومة الموالية لحزب الله استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى منطقة السعديات الواقعة إلى الجنوب من العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مصدر أمنى لبنانى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاشتباكات وقعت إثر خلافات بين شخص من عرب آل الأسعد وشخص ينتمى لسرايا المقاومة، موضحًا أن الجيش اللبنانى تدخل لوقف الاشتباكات.

يشار إلى أن سرايا المقاومة هى ميلشيات تضم سنة وشيعة موالية لحزب الله وتنتشر فى بعض المناطق السنية فى جنوب لبنان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365