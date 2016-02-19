اشتباكات بين مسلحين من تيار المستقبل اللبنانى وميليشيا حزب الله

وقعت اشتباكات عنيفة بين مقربين من تيار المستقبل وميليشيات سرايا المقاومة الموالية لحزب الله استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فى منطقة السعديات الواقعة إلى الجنوب من العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مصدر أمنى لبنانى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الاشتباكات وقعت إثر خلافات بين شخص من عرب آل الأسعد وشخص ينتمى لسرايا المقاومة، موضحًا أن الجيش اللبنانى تدخل لوقف الاشتباكات.

يشار إلى أن سرايا المقاومة هى ميلشيات تضم سنة وشيعة موالية لحزب الله وتنتشر فى بعض المناطق السنية فى جنوب لبنان.

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