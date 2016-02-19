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الإصابة تضرب عبد الفضيل مجددا.. واستمرار غياب بناهيني عن الإسماعيلي

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الإصابة تضرب عبد الفضيل مجددا.. واستمرار غياب بناهيني عن الإسماعيلي الإصابة تضرب عبد الفضيل مجددا.. واستمرار غياب بناهيني عن الإسماعيلي

استبعد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي شريف عبد الفضيل لاعب الفريق من الانضمام لقائمة الدراريش استعدادا للقاء طلائع الجيش للإصابة.

ويلتقي الإسماعيلي وطلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في إطار المباراة المؤجلة بينهما من سابع جولات الدوري المصري.

وظهر عبد الفضيل على مقاعد بدلاء الإسماعيلي في لقاء المقاولون العرب الأخير ولكنه لم يشارك حتى الآن في أي مباراة منذ انتقاله للفريق للإصابة.

واشتكى عبد الفضيل من شد في العضلة الضامة وأجرى له الجهاز الطبي اختبارا طبيا تأكد من خلاله عدم قدرته على الاشتراك في المباراة.

في الوقت ذاته يستمر غياب إيمانويل بناهيني عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة في الركبة التي تعرض لها في لقاء الزمالك.

فيما ينضم حسني عبد ربه لقائمة لقاء الجيش بعد شفائه من إصابة عضلية تعرض له في لقاء المقاولون الأخير.

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