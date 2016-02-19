مصرى يبيع الجنيه بـ 29 دولار على موقع أمازون مستغلًا نقوشه الفرعونية

فى ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع سعر الدولار الأمريكى إلى 9 جنيهات كاملة فى السوق السوداء، كان لأحد المصريين رأى آخر فى هذه الأزمة وفكر تفكيرا عميقا خارج الصندوق، ليضع الجنيه المصرى على المتجر العالمى “أمازون” ولكن بعرضه كعملة مميزة يمكن شرائها مقابل 29 دولار أمريكى.

واعتمد هذا الشخص فى عرض الجنيه للبيع، على وجه الملك الفرعونى “توت عنخ آمون” الذى يزين أحد أوجه العملة المعدنية واعتباره كقيمة أثرية عظيمة.

الغريب أن ما تظهره مؤشرات الموقع هو إقبال الأجانب على البحث عن الجنيه المصرى، ففي قائمة يرشحها الموقع لك بناءً على عدد زوار صفحة هذا المنتج وربطها بصفحات اخرى يدخلون لها، يظهر مجموعة من المصريين يقدمون نفس الفكرة بأسعار متفاوتة، فأحدهم يبيع الجنيه مقابل 3.90 دولار، وآخر مقابل 5.99 دولار، وآخر يبيع عملة الشلن الورقية مقابل 5 دولارات.

على الجانب الآخر عمل بعض المصريين على تنبيه الزائرين، وكتبوا فى الجانب الخاص بمراجعة المنتج أن هذه العملة هى الجنيه المصرى العادى، ويمكن الحصول بدولار واحد على أكثر من 7 قطع منها.