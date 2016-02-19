المغرب يعتذر عن استضافة «القمة العربية» المقبلة

أفاد مراسل “قناة العربية”، مساء الجمعة، أن المغرب قرر “إرجاء حقه” في تنظيم دورة عادية للقمة العربية المقبلة.

وكان مقرراً أن يستضيف المغرب الدورة الـ 27 للقمة، حيث يلتقي في الرباط القادة العرب في مارس 2016.

وبتوجيهات من العاهل المغربي محمد السادس، أبلغ وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالقرار.

يذكر أن آخر دورة عادية من دورات القمة العربية احتضنها المغرب كانت في 1981 بمدينة فاس، بينما استضاف المغرب ثلاث دورات استثنائية بعد هذا التاريخ، في 1982 و1985 و1989.