إحباط محاولة هروب سجينة بمحافظة قنا

أحبطت الجهزة المنية بابوتشت محاولة هروب سجينة من سجن أبوتشت عقب قيام احد اتباعها بقطع شباك حديدى بالحجز فيما تمكن المكلفين بتامين الحجز من ضبطها قبل الهروب.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى أخطارا بإحباط محاولة هروب سجينة بابوتشت، وتبين قيام احد التابعين للمدعوة ” أعتدال . أ . م ” ربة منزل والمحبوسة على ذمة اتهامها بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى حيث قام بقطع الشباك الحديدى للحجز مستخدما منشار حديدى فيما تمكنت القوة المكلفة بتأمين الحجز من ضبطها قبل الهروب وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.