ضبط صاحب مصنع بحوزته 37 طن أسلاك نحاس غير صالحة للاستخدام بالقاهرة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مصنع لحيازته 37 طن أسلاك نحاس غير صالحة، قبل إعادة تدويرها للتصنيع مرة أخرى.

كانت معلومات قد وردت للشرطة بقيام صاحب مصنع يعمل بدون ترخيص للكابلات الكهربائية، بإنتاج وتصنيع الأسلاك مستخدما خامات رديئة من النحاس السابق استخدامها وكسر البلاستيك الخالية من أى مستندات أو بيانات تفيد مشروعية حيازتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط صاحب المصنع وبحوزته 3.310 طن أسلاك نحاس، غير مطابقة للمواصفات و34 طن نحاس خردة وكسر بلاستيك، و6 ماكينات سحب أسلاك، وفرن للإنتاج، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.