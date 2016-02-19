دراسة: الإفراط فى النوم أخطر من قلته ويعرضك للسكتة الدماغية بنسبة 146%

كشفت دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نيويورك، أن الأشخاص الذين ينامون يوميًا بين 7 و8 ساعات تنخفض فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية، أحد الأمراض الخطيرة التى تحدث بسبب نقص إمدادات الدم إلى المخ أو بسبب انقاطعها تماماً، وبالتالى لا تحصل خلاياه على القدر الكافى من الأكسجين أو العناصر الغذائية التى تحتاجها، وهو ما يؤدى إلى موتها، وقد يظهر المرض فى صورة جلطة أو نزيف.

وتابعت الدراسة التى شملت 290 ألف شخص، أن النوم أكثر من 8 ساعات خلال الليل يرفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 146%، بينما ترتفع مخاطر المرض ذاته بنسبة 22% فقط حال النوم أقل من 7 ساعات، وهو ما يعنى أن مخاطر الإفراط فى النوم أكبر بكثير من عدم الحصول على القدر الكافى منه.

وأذيعت هذه النتائج خلال اجتماع الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن العوامل الأخرى التى ترفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية: تدخين السجائر وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة وإتباع حمية غذائية ضارة بالإضافة إلى بعض الحالات المرضية، مثل: ارتفاع الكولسترول وعدم انتظام ضربات القلب ومرض السكر.