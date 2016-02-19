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وزير الإعلام السوري: كل من يحمل السلاح على النظام إرهابي..ونرفض وقف القتال

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وزير الإعلام السوري: كل من يحمل السلاح على النظام إرهابي..ونرفض وقف القتال وزير الإعلام السوري: كل من يحمل السلاح على النظام إرهابي..ونرفض وقف القتال


> قال وزير الإعلام السوري السابق، مهدي دخل الله، إن السورية على استعداد لتنفيذ أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا استنادا إلي قرارات الأمم المتحدة التي تنص على عدم وقف النار ضد الجماعات الإرهابية.

وأضاف، خلال لقاءٍ له بقناة «الغد» ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنه من الصعب ايصال المعونات لمدينة دور الزور التى تسيطر عليها داعش، مؤكدا أن النظام السوري يقوم بالقاء المساعدات للمحاصرين هناك من المواطنين الذين لم يتمكنوا من الفرار لمناطق آمنة.

وأكد أن كل من يحمل السلاح ضد النظام السوري هو ارهابي، مشددا على أن روسيا والولايات المتحدة والسعودية مختلفون على تصنيف الاجماعات الإرهابية في سوريا.
> وأوضح دخل الله أن الفريق الدولى يحاول تحديد المجموعات الإرهابية ليتم وقف اطلاق النار على فقط على الفئات الغير منتمية للإرهاب.

وأشار دخل الله إلى أن الأزمة، في الوقت الحالي، تتمثل في التدخل التركي الذي لن تقبل به سوريا، مثلما أعلنت حكومتها.

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