بأدوات منزلية .. تخلّص من خدوش سيارتك

التخلص من الخدوش في طلاء السيارة مكلف رغم أنه يبدو أمر بسيط، لكن تلك التكلفة يمكن تفاديها باستخدام أدوات منزلية لن يكلفك استخدامها أي شيء، ويمنحك سيارة خالية من الخدوش.

ملمع الأحذية

أول خطوة في إزالة الخدوش في السيارة هو اختبار مكان الخدش نفسه، وهو ما يمكن من خلال مسح المنطقة بالصابون والماء، ثم تجفيفها بقطعة قماش جافة، ثم وضع طبقة من ملمع الأحذية بلون مناقض لسطح السيارة، للتعرف على حجم الخدش، وفي حالة كونه خدش بسيط يمكن استخدام ورق الصنفرة الرملي وصنفرتها بشكل بسيط حتى لا يتضرر بقية الطلاء، وفائدة ملمع الأحذية هو أنه يرشدك أثناء القيام بصنفرة الطلاء.

معجون الأسنان

قد يتفاجأ البعض بأن معجون الأسنان يمكن أيضا استخدامه في إزالة الخدوش بالسيارة، لكن الحقيقة هي أن معجون الأسنان يحتوي على مواد كشط طبيعية يمكنها إزالة الخدوش البسيطة من على السيارة، وخطوات استخدامه بسيطة، بعد تنظيف مكان الخدش جيدا يتم تلميعه بمعجون الأسنان في حركة دائرية، ثم مسح السطح بقطعة قماش ناعمة وإعادة الخطوات في حالة عدم اختفاء الخدش تماما.

طلاء الأظافر

طلاء الأظافر الملون خيار رائع للتخلص من الخدوش في جسم السيارة، في حالة فشل التلميع والصنفرة، ويتميز طلاء الأظافر بإمكانية اختيار المناسب منه للون السيارة خاصة مع وجود العديد من الألوان ما يجعله بديل فعال للتخلص من الخدوش، كل ما يحتاج مالك السيارة هو اختيار طلاء الأظافر الأقرب للون السيارة ثم وضعه بشكل متساوي على الخدش ليختفي.

الشمع

يستطيع شمع الإضاءة إزالة الخدوش البسيطة في طلاء السيارة، لكن الحقيقة أنه يغطي مكان الخدش ليجعله غير ظاهر، ويحتاج مستخدمه إلى تنظيف مكان الخدش جيدا ثم فرك الشمعة في المكان المتضرر بخفة، حيث يغطي الخدش ويمنع امتداده لبقية طلاء السيارة، وهو خيار جيد في حالة الطوارئ.

الصمغ

يمكن للصمغ أن يعمل كمادة شفافة تساوي مكان الخدش بباقي سطح السيارة، وبفضل قدرته على الامتزاج بباقي لون السيارة، يعد خيار رائع لتغطية أماكن الخدوش البسيطة، لكن من المهم وضع كمية قليلة منه في مكان الخدش فقط.