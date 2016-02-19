مصادر: الحكومة تمارس مهام عملها بشكل طبيعى وتوجيهات بعقاب المخطئين

قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" حول ما تردد عن إقالة الحكومة ، أن الحكومة تمارس مهام عملها بشكل طبيعى، ومن المنتظر أن يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء كلمته بقمة الكوميسا الأحد المقبل.

وأضافت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بمعاقبة المخطئين والمقصرين مهما كانوا، وشدد على أن كرامة المواطن فوق كل شئ.

ولفتت المصادر إلى أنه فيما بتعلق بتجاوزات أمناء الشرطة فان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وجه وزير الداخلية بمعاقبة أى مخطئ منهم .