القلق النفسى عند كبار السن.. تعرف على الأسباب والأعراض

القلق النفسى قد يصيب الطاعنين فى السن أيضًا، وهو ما يجهله الكثيرون، فضغوط الحياة لا تقف عند حد أو سن معين، ولا ترتبط فقط بضغوط العمل اليومية، فهناك ضغوط نفسية أشد فتكًا من ضغوط العمل. أعراض القلق النفسى عند كبار السن

>وفى السياق أكدت الدكتورة رشا على الأخصائية النفسية، أن الكثير من العوامل والأسباب تسبب حالة من القلق البالغ لدى المسن، تؤثر عليه وعلى جسمه بأعراض جسدية ونفسية كثيرة، منها الدوخة وسرعة الانفعال، والشعور بالتوتر الحاد، والهياج العصبي، وحالة من الرعشة، وجفاف الفم وتزايد سرعة نبضات القلب، وآلام بالرأس شديدة. أسباب القلق النفسى عند كبار السن

>وأضافت الأخصائية النفسية، أن الكثير من كبار السن يعانون من هذه المشكلة نتيجة بعض العوامل والأسباب التى تتمحور حول تغييرهم لنمط حياتهم كليا بعد تقدمهم فى العمر، من حيث التخلص المفاجئ من ضغوط العمل، وضغوط تربية الأبناء، مما يشعره بحالة من انعدام القيمة، فضلا عن الفراغ الشديد الذى يعيشه فى تلك المرحلة من العمر، كذلك الإحساس بحالة من انعدام التأقلم مع الظروف الحياتية الجديدة، ويعانى المسن أيضا من نظرة المجتمع الجديدة عليه، والتى تتضمن أنه شخص بلا قيمة حقيقية، وغير فعال ومنتج، وغير قادر على إعالة نفسه ماديا واجتماعيا، مما يشعر باضطرابات نفسية كثيرة أهمها القلق.

شبكةعيونالإخبارية

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