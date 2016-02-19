مسئولون مصريون وأفارقة: منتدى “شرم الشيخ” يضع أفريقيا على طريق الاندماج التجاري



> أكد مسئولون مصريون وأفارقة أن انعقاد “منتدى التجارة والاستثمار بأفريقيا” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ غدا السبت وبعد غد يعد مؤشرا إيجابيا على تصميم دول القارة على المضي قدما على طريق الاندماج الاقتصادي والتجاري.

وأضاف المسؤولون – خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بشرم الشيخ للإعلان عن تفاصيل منتدى التجارة والاستثمار بأفريقيا – أنه حدث تقدم في القضايا التي تواجه منطقة الجارة الحرة الكبرى التي أعلنتها التكتلات الاقتصادية الثلاث (الكوميسا والسادك وإياك) بشرم الشيخ في يونيو الماضي خاصة ملفي شهادات المنشأ والتعريفة الجمركية، مشيرين إلى أن المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين دول التكتلات الثلاث لم تبدأ بعد.

وقال رئيس هيئة الاستثمار علاء عمر – في كلمته أمام المؤتمر – إن حجم الاستثمارات والتجارة بين الدول الأفريقية لا يعكس العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة التي تجمع بينها، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا تجاوز 8ر7 مليار دولار يتركز معظمها في صناعة مواد البناء والأجهزة الكهربائية والأدوية بينما تبلغ حجم الاستثمارات الأفريقية في مصر 8ر2 مليار دولار.