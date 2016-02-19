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غرق مركب في نهر النيل بأسوان على متنه 9 أشخاص

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غرق مركب في نهر النيل بأسوان على متنه 9 أشخاص غرق مركب في نهر النيل بأسوان على متنه 9 أشخاص

غرق طالب – أرشيفية

انقلب مساء اليوم مركب صغير وسط نهر النيل بأسوان كان على متنه 9 أشخاص ، وتم انتشال 5 أشخاص من بينهم أحياء ، فيما لم يتم العثور على الأربعة الآخرين.

وكان اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان قد تلقى اخطارا بغرق مركب صغير مساء اليوم الجمعة فى مياه نهر النيل ، بالقرب من جزيرة جبل تقوق النوبية كان على متنه 9 أشخاص.

وقد تحركت على الفور فرق الإنقاذ وأجهزة المسطحات المائية ، حيث تم انتشال 5 أشخاص من بين ركابه مصابين ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم ، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن الأربعة الآخرين المفقودين.

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