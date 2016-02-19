جعجع يحمل حزب الله مسئولية خسارة لبنان مليارات الدولارات

>حمل رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع حزب الله مسؤولية خسارة لبنان مليارات الدولارات جراء تهجمه الدائم على السعودية - على حد وصفه -.

ودعا جعجع - فى تصريح على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - الحكومة اللبنانية للاجتماع فورا واتخاذ التدابير اللازمة والطلب رسميا من حزب الله عدم التعرض للسعودية من الآن فصاعدا، وكذلك تشكيل وفد رسمى برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام لزيارة السعودية والطلب منها بإعادة العمل بالمساعدات المجمّدة.

جاء تصريح جعجع بعد قرار الرياض وقف المنحة اللى كانت قررتها فى السابق لشراء سلاح للجيش اللبنانى من فرنسا بقيمة ثلاثة مليارات دولار وكذلك ما تبقى من مرحة قدرها مليار دولار للجيش والأمن اللبنانيين.

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