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عميد بلدية صبراتة الليبية: قتلى وجرحى القصف الجوى لا زالوا مجهولى الهوية

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عميد بلدية صبراتة الليبية: قتلى وجرحى القصف الجوى لا زالوا مجهولى الهوية عميد بلدية صبراتة الليبية: قتلى وجرحى القصف الجوى لا زالوا مجهولى الهوية

>قال عميد بلدية صبراتة الليبية، حسين الدوادي، إن قتلى وجرحى القصف الجوي، على منزل بمنطقة قصر العلالقة بمدينة صبراتة، والذين وصلوا مستشفى صبراتة "لا زالوا مجهولى الهوية حتى الآن، ولا توجد لديهم أية بطاقات أو أوراق ثبوتية".

وكان مصدر طبى بمستشفى صبراتة التعليمي، قد صرح فى وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة ضحايا القصف الجوى لمنزل بالمدينة وصلت إلى حوالى 41 قتيلاً وأكثر من 6 جرحى إصاباتهم متفاوت.
>وأضاف الدوادى فى تصريح صحفى اليوم، أن غياب الدولة، والثغرة الأمنية الشاسعة السببين الرئيسيين اللذين جعلا ليبيا كما تبدو عليه الآن.

وأكد الدوادى وجود غرباء آخرون فى مدينة صبراتة، ويجرى العمل على حصرهم من خلال لجنة حصر الأجانب التابعة للأجهزة الأمنية، وتم تحديد مدة للإنتهاء من هذه المهمة، وهى آخر شهر فبراير الجاري، لافتا إلى إنه "سيتم استخدام القوة ضد الأشخاص الذين لم يسجلوا أنفسهم بعد تعميم سابق بالخصوص".
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