تمام سلام يدعو السعودية لإعادة النظر فى إيقاف حزمة مساعدات عسكرية

دعا رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام السعودية اليوم الجمعة إلى "إعادة النظر" فى إيقاف حزمة مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش لشراء أسلحة فرنسية.

وقال سلام فى بيان "إذ نعبّر عن أسمى آيات التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه فى القيادة السعودية وأبناء الشعب السعودى الكريم نتمنى إعادة النظر بالقرار الخاص بوقف المساعدات عن جيشنا وقواتنا الأمنية."

وفى وقت سابق اليوم الجمعة قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أوقفت المساعدات التى تعهدت بها فى 2013 وقال مسؤول إن ذلك جاء ردا على عدم إدانة بيروت لهجمات على بعثاتها فى إيران.

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