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"صنع فى مصر" أول مشروع قومى للتصدير يستهدف الترويج للمنتج المصرى

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"صنع فى مصر" أول مشروع قومى للتصدير يستهدف الترويج للمنتج المصرى "صنع فى مصر" أول مشروع قومى للتصدير يستهدف الترويج للمنتج المصرى
تواصل مبادرة"صنع فى " الذى انطلقت الأسبوع الماضى برعاية من مؤسسة "اليوم السابع"، والتى يتبناها عدد من شباب رجال الأعمال، خطواتها أمام خطتها فى إطلاق أول مشروع قومى للتصدير، من خلال إقامة سلسلة من المعارض الخارجية بمختلف أنحاء العالم.

وتستهدف المبادرة الترويج لمفهوم "صنع فى مصر" عالميا، وخلق فرص تصديرية للمنتج المحلى، بدلا من الحملات الترويجية التى تخاطب المستهلك المحلى فقط.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع عدد من الوزرات المعنية بالمبادرة منها " وزارة التجارة والصناعة، وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، هيئة قناة السويس"، كما سيتم التنسيق مع عدد من الكيانات التى تضم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

ومنذ انطلاق المبادرة تمكنت من إجراء عدة لقاءات مختلفة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين، للتعرف على كيفية التعاون المشترك مع المبادرة، والمشاركة بالمعرض الأول بدولة "هولندا" فى الفترة من 24-28 أغسطس المقبل، وتلقت عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من المصدرين والشركات التى تعمل فى قطاعات مختلفة للتعرف على تفاصيل المبادرة.

وخصصت مبادرة" صنع فى مصر" أرقام للتواصل مع أعضائها من خلال 01100001728 – 01110301111 أو من خلال الموقع الإلكترونى.. اضغط هنا

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