وزير الصحة يتفقد الحجر الصحى ومستشفى شرم الشيخ قبل مؤتمر "الكوميسا"

وصل الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، مدينة شرم الشيخ للوقوف على الاستعدادات النهائية لتأمين مؤتمر "الكوميسا" قبل ساعات من انعقاده.

وتفقد وزير الصحة فور وصوله عيادات الحجر الصحى بمطار شرم الشيخ الدولى، وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة فيروس "زيكا"، ثم توجه إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتفقد أقسام العمليات والطوارئ والاستقبال، واطمأن على جاهزية المستشفى وتوافر الأطقم الطبية، ورفع درجة الاستعداد بها.

وعقب انتهاء زيارته لمستشفى شرم الشيخ الدولى توجه إلى المركز الإقليمى للإسعاف، وتفقد تمركزات السيارات واطمأن على جاهزيتها.

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