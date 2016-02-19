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عاطل يشنق نفسه داخل حمام منزله بالمنوفية

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عاطل يشنق نفسه داخل حمام منزله بالمنوفية عاطل يشنق نفسه داخل حمام منزله بالمنوفية
أقدم عاطل بقرية كفر دنشواى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية على الانتحار، وذلك عقب قيامه بشنق نفسه داخل حمام منزله لمروره بحالة نفسية سيئة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد مصرع "على.ش.س" 17 عاطل، مقيم كفر دنشواى، وذلك عقب قيامه بشنق نفسه داخل حمام منزله لمروره بحالة نفسية سيئة، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365